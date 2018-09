Detenen un home a València per abusar d'una nena de 15 anys

Agents de la Policia Nacional van detenir a València un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una menor d'edat de 15 anys. L'ara arrestat suposadament hauria aconseguit després de cinc mesos d'insistència mantenir relacions amb la menor.

Els fets es van produir a València, quan els agents van ser requerits per la Sala del 091 perquè acudissin a un bar on pel que sembla hi havia un home denunciat per abús sexual. Els policies van acudir al lloc i després d'identificar l'home van comprovar que el dia anterior havia estat denunciat en una comissaria de la ciutat per abús sexual a una menor.

Els agents van descobrir que l'home havia conegut la menor al febrer i després de cinc mesos d'insistir i convèncer-la, hauria aconseguit mantenir relacions sexuals amb ella. Les relacions s'haurien produït un cop a la setmana en un domicili. El detingut, amb un antecedent policial, ha passat a disposició judicial.