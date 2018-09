El judici del cas dels ordinadors de Bárcenas es farà a la primavera

El judici per la destrucció dels ordinadors que l'extresorer del PP Luis Bárcenas feia servir a la seu del partit al carrer Gènova està previst que se celebri durant la primavera de l'any que ve. La vista oral s'iniciarà més d'un any després que la jutge instructora, Rosa Maria Freire, enviés la causa a l'Audiència Provincial de Madrid perquè assenyalés la data per jutjar l'extresorera dels populars Carmen Navarro, l'informàtic José Manuel Moreno i l'advocat Alberto Durán, així com el propi Partit Popular.