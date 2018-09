Una pacient agredeix a Màlaga cinc professionals d'Urgències

Una pacient de 37 anys va agredir cinc professionals del servei d'Urgències de l'Hospital Clínic Universitari Virgen de la Victoria de Màlaga. La direcció del centre sanitari va lamentar aquesta nova agressió, la segona aquesta setmana després de la que va patir un metge, també d'Urgències, dimarts passat.

En aquesta ocasió, una pacient, ingressada a l'àrea d'Observació d'Urgències i presumptament sota els efectes de l'alcohol, va agredir físicament i verbal els professionals que l'estaven atenent. Els cinc professionals agredits són de diverses categories: un metge resident, un metge d'urgències, una infermera, un tècnic en cures d'infermeria i un vigilant de seguretat.

Ràpidament, i com sol ser habitual en aquests casos, el centre va activar el protocol establert per la Conselleria de Salut per a aquest tipus de situacions, sent necessari a més la presència d'efectius de la Policia Local per detenir l'agressora.