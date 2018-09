El PP demana a Sánchez que convoqui eleccions després que la Mesa li hagi impedit avançar en la «línia totalitària»

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "doni la veu als ciutadans quan abans millor" després que la Mesa del Congrés hagi decidit avui rebutjar el seu intent de superar el veto del Senat als pressupostos. "Espero que després que la Mesa hagi eliminat la possibilitat de Sánchez d'avançar en la línia totalitària, reflexioni", ha afegit en roda de premsa des de la seu del partit. D'altra banda, s'ha mostrat molt crític amb les darreres declaracions de membres del govern espanyol sobre els polítics presos. Considera que hi ha una "campanya de pressió contra la justícia espanyola" i s'ha dirigit directament a la vicepresidenta, Carmen Calvo, per preguntar-li si creu que la justícia espanyola és il·lògica. "Només els hi queda aixecar una pancarta a favor de la llibertat dels presos i posar-se un llaç groc a la solapa", ha afegit.

García Egea considera que la Mesa ha interpretat "justament, de manera objectiva i adequada" el reglament del Congrés i ha afegit que prefereix que "s'enfadi" Sánchez, que no pas que s'enfadi la majoria dels espanyols a qui "se li vol pujar la pressió fiscal".

Preguntat per la possibilitat que algun grup parlamentari es plantegi reprovar la presidenta del Congrés, Ana Pastor, García Egea ha respost que si plantegen fer-ho haurien d'acabar reprovant el 70 o 80% dels espanyols que, segons ell, són els que estan en contra que Sánchez continuï sent "ostatge" dels independentistes.

Segons el secretari general dels populars, Sánchez hauria de presentar una moció de censura contra ell mateix en considerar que ara es donen els mateixos motius que va utilitzar ell per presentar-la contra Mariano Rajoy.

Pel que fa a Catalunya, ha interpel·lat directament a Sánchez per preguntar-li què farà l'1-O. "Es posarà a celebrar amb els independentistes l'1-O o es posarà al costat del PP? No sabem si bufarà les espelmes amb Torra i Puigdemont o es posarà al costat del PP", ha afegit.