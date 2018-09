PP i Cs bloquegen a la mesa del Congrés l'esmena del PSOE per aprovar els pressupostos

PP i Cs han sumat els seus vots a la Mesa del Congrés dels Diputats per acceptar els recursos presentats per aquestes dues formacions contra l´esmena que el PSOE havia introduït a una llei de mesures contra la violència domèstica amb l´objectiu d´aprovar per la via directa la reforma de la llei d´Estabilitat. Una maniobra que havia avalat fins ara la Mesa de la Comissió de Justícia (on PSOE, Podem i els grups nacionalistes tenen majoria) i que eliminava la capacitat de veto irreversible del Senat (on el PP té majoria absoluta) a la senda de dèficit, peça clau dels pressupostos generals de l´Estat per al 2019.