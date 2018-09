El president de Melilla denuncia l'«escolarització massiva» d'indocumentats

El president de la Ciutat Autònoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha denunciat l'«escolarització massiva» d'indocumentats a les escoles de la ciutat espanyola del nord d'Àfrica, i considera que la Direcció Provincial d'Educació podria estar cometent presumptament un delicte de prevaricació i malversació per acceptar-los, tot i no reunir els requisits documentals. Imbroda defensa que els 700 nens que Educació ha ordenat escolaritzar tenen dret a l'educació, però va demanar que es faci al seu país, atès que la gran majoria són del Marroc. «Alguns afirmen que els nens han d'estar escolaritzats, però cadascun al seu país: nosaltres escolaritzem els nostres i mil més que són marroquins i que estan al nostre ensenyament», va assenyalar.

En aquest sentit, ha criticat que «si ja hi ha una ràtio altíssima a la ciutat, de les més altes d'Espanya, que havia començat a baixar una mica aquest any, ara hi ha 700 nens que s'escolaritzaran sense viure a Melilla». El president de la ciutat autònoma destacaque els menors no reuneixen els requisits per ser acceptats als centres escolars perquè no estan empadronats. «No és que siguin espanyols o no per donar-los educació, sinó que tinguin la residència oficial a Espanya», assenyala.