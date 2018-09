El PSOE augmenta el seu avantatge respecte al PP tot i perdre algun suport

El PSOE es mantindria com el partit més votat si se celebressin eleccions ara i augmentaria el seu avantatge respecte el PP, que resisteix com a segona força, tot i que amb menys d'un punt d'avantatge sobre Ciutadans, el partit que més puja, per davant de Podem, segons el sondeig realitzat per DYM Politics per a Prensa Ibérica, grup editor d'aquest diari, i L'Independent.

El PSOE es consolida com la força amb més vot estimat i amb més intenció de vot declarat, malgrat registrar una pèrdua mínima de suports des del passat mes de juny, quan Pedro Sánchez arribava a la Moncloa després de vèncer en la moció de censura Mariano Rajoy. La candidatura socialista aconseguiria un 25,5 per cent dels suports, el que suposa un lleuger retrocés de sis dècimes respecte l'enquesta de juny, però una pujada de 3,8 punts respecte el resultat que van aconseguir els socialistes a les urnes a les eleccions generals de 2016. Els socialistes aconsegueixen augmentar el seu avantatge sobre els populars, als quals ara treuen 3,1 punts, una diferència que al juny passat era de 2,2 punts.

El nou PP de Pablo Casado resisteix com el segon partit més votat, amb el 23,4 per cent dels sufragis, però continua perdent simpatitzants. Baixa 1,5 punts respecte el sondeig de juny i 9,6 punts en comparació amb l'escrutini a les eleccions generals celebrades al juny de 2016. És a dir, mentre els socialistes rendibilitzen la seva arribada a la Moncloa, els populars no aconsegueixen il·lusionar l'electorat després del relleu de l'anterior president del Govern, Mariano Rajoy, per Pablo Casado. Ciutadans manté la seva tendència a l'alça i retalla distàncies amb el PP de Casado, per situar-se com a tercer partit amb el 22,7 per cent dels suports, a només set dècimes dels populars.

És a dir, en els tres mesos transcorreguts des de la moció de censura que va fer fora Rajoy de la Moncloa, el partit d'Albert Rivera ha retallat el seu desavantatge amb els populars en 3,6 punts.

I la comparació encara resulta més cridanera si es prenen com a referència les generals de 2016, ja que llavors el partit taronja estava molt per darrere. Podem, igual que Ciutadans, també avança. La

coalició liderada per Pablo Iglesias obtindria el 16,2 per cent dels vots i aconseguiria invertir la tendència a la baixa que va reflectir el sondeig del passat mes de juny, quan havia baixat 6,5 punts. Ara puja una mica més d'un punt i mig i es consolida com a quarta formació en intenció de vot.

La intenció de vot declarada pels enquestats permet analitzar el flux de suports per part de l'electorat. El PSOE manté la taxa de fidelitat de vot més alta entre els principals partits. Perd alguns votants cap a Ciutadans o l'abstenció, però aconsegueix captar vot de Podem. El PP, en canvi, és el partit amb la taxa de fidelitat de vot més baixa, molt afectat per la fugida del 20 per cent del seu electorat a les generals de 2016 cap a Ciutadans, un percentatge que contrasta amb la quasi nul·la marxa de votants de Ciutadans a les files populars.Per altra banda, els principals líders de la política cotitzen a la baixa, segons el sondeig de DYM. Tots reben notes menors que a la consulta realitzada en el mes de juny. Casado, en la seva primera valoració demoscòpica, empitjora l'última qualificació rebuda pel seu antecessor, l'expresident Mariano Rajoy. Pedro Sánchez obté una nota de 3,9 sobre 10, idèntica a la que rep el líder de Ciutadans, Albert Rivera. La diferència entre ambdós rau en el retrocés: el socialista perd set dècimes respecte el juny, quan fregava l'aprovat, amb un 4,6, mentre que el de la formació taronja baixa dues dècimes, ja que al juny tenia un 4,1. Pablo Iglesias es manté com el tercer líder, amb un 3,1, una dècima per davant de Casado, qui en la seva estrena assoleix un 3, una dècima per sota de la nota que va rebre Mariano Rajoy en el seu moment més baix, després de perdre la moció de censura.