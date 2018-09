Un segon cantó suís prohibeix la utilització del burca als espais públics

El cantó suís de San Galo ha aprovat en referèndum i per una àmplia majoria prohibir l'ús de peces de roba que cobreixin la cara, com ara el burca, i es converteix així en el segon cantó suís a fer-ho. Concretament, dos terços dels ciutadans amb dret a vot van donar suport a una prohibició que havia aprovat ja el parlament cantonal. La participació va ser del 35,8 per cent, és a dir, 73.830 vots entre aproximadament 500.000 ciutadans censats.

El cantó de Ticino es va convertir el 2016 en el primer dels 26 cantons suïssos a aprovar aquesta prohibició malgrat l'oposició del Consell Federal, el govern suís. Ara s'hi suma San Galo.

El partit de dretes Partit Popular Suís va defensar que aquesta prohibició té un efecte preventiu, mentre que els que s'hi oposen, principalment les formacions d'esquerres, argumenten que es tracta d'un «gest per a la galeria» i recorden que ja és il·legal obligar una dona a portar burca.

Ara la policia cantonal tindrà competència per decidir si una persona la cara de la qual estigui coberta «amenaça o posa en perill la seguretat pública o la pau religiosa o social». «Mai he vist ningú amb burca a San Galo», va apuntar el cap de la policia cantonal, Fredy Faessler.

Mentrestant, la principal organització islàmica suïssa, el Consell Islàmic Central, va recomanar a les dones seguir cobrint-se la cara i va advertir que vigilarà l'aplicació de la prohibició i denunciarà qualsevol fet que consideri denunciable.