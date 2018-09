Theresa May estudia convocar eleccions anticipades al novembre

El gabinet de la primera ministra britànica, Theresa May, ha començat a preparar un pla de contingència davant la possibilitat que es convoquin eleccions anticipades al novembre amb l'objectiu de salvar el seu pla per al Brexit i el seu càrrec com a cap de Govern, segons The Sunday Times. El diari britànic va informar que almenys dos membres de l'equip de May a Downing Street haurien començat a preparar la campanya electoral en el cas que es produïssin eleccions anticipades a la tardor. L'objectiu seria aconseguir guanyar de nou el suport dels ciutadans després que el seu pla per al Brexit fos àmpliament criticat a la cimera europea de Salzburg.

La primera ministra, molt pressionada pel bloc pro Brexit al seu partit, va considerar que durant les negociacions el Regne Unit ha tractat la UE «amb respecte» i per tant «espera el mateix» de l'altra part. En aquest sentit, va indicar «inacceptable» que els socis europeus hagin rebutjat la seva proposta de divorci, el conegut com a «Pla de Chequers», «sense oferir explicacions detallades i sense fer una contraproposta».

Per la seva banda, el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va afirmar que prefereix la celebració de noves eleccions generals a un segon referèndum sobre el Brexit, tot i que estaria disposat a acceptar-lo si la majoria del partit hi està d'acord. «La nostra preferència serien unes eleccions generals per poder negociar la nostra futura relació amb Europa, però cal veure què surt de la conferència del partit», va explicar, abans de destacar que respectarà el que es decideixi durant la mateixa. «Òbviament estic lligat a la democràcia del nostre partit», va manifestar, tot afegint que el país «podria estar» a prop d'unes eleccions generals. Així, Corbyn va assenyalar que el Partit Laborista «presentarà el seu cas davant el Parlament i quedarà a l'espera del que passi després d'això. Estem totalment preparats per a unes noves eleccions», va explicar.