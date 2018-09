Els acusats de captar nenes i dones per a l'EI accepten quatre anys de presó

Les quatre dones i l'home acusats de conformar una xarxa hispano-marroquina de captació de nenes i joves a Espanya per a l'Estat Islàmic van acceptar penes de quatre i cinc anys de presó, respectivament, per un delicte d'integració en organització terrorista, per evitar el judici que s'havia de celebrar aquesta setmana a la Secció Segona del Penal de l'Audiència Nacional.

La fiscal Montserrat García i les parts van arribar a aquest acord, que suposa una rebaixa respecte de les penes sol·licitades inicialment pel Ministeri Públic: 8 anys de presó per a Jawad Mohamed com a presumpte cap de l'estructura i set anys de presó per a Wuafila Mohand, Chimaa Borkhress, Carolina Peña i Fauzia Mohammed, integrants de la xarxa.

L'escrit d'acusació de la fiscal sosté que operaven a Ceuta, Melilla i el Marroc per tal de captar menors i joves a Espanya com a «esposes» per a combatents de l'Estat Islàmic a les seves zones d'influència a Síria i l'Iraq. Contactaven a les xarxes socials amb noies «sensibles» al missatge gihadista radical i amb la promesa d'una vida idíl·lica amb aquest futur marit.

Un cop contactades a xarxes com Facebook o Twitter, les noies s'incorporaven a grups tancats de WhatsApp on es compartien continguts relacionats amb el terrorisme de l'EI i l'Islam en la seva lectura salafista violenta. A mesura que s'avançava en les relacions, s'orientava aquestes noies cap la realització d'un viatge a Síria o a l'Iraq.