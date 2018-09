Catalunya rebrà de l'Estat 1.459 milions en 4 anys

El vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, i la ministra d´Hisenda, María Jesús Montero, han tancat aquest dimarts un acord entre els dos executius per al refinançament de 2.773 milions de deute de la Generalitat –que passaran de curt a llarg termini- i per al traspàs 759 milions pendents de la Disposició Addicional Tercera del 2008, així com de 700 milions per al finançament dels Mossos d´Esquadra.

L´acord estableix que el deute es refinançarà mitjançant un acord del pròxim Consell de Ministres, mentre que el pagament del deute de l´Addicional Tercera del 2008 i del finançament dels Mossos es durà a terme en quatre anys.

Segons ha explicat Aragonès, l´executiu espanyol s´ha compromès a introduir als pressupostos generals de l´Estat per al 2019 les primeres partides d´aquests pagaments: 200 milions de les inversions pendents del 2008 i 150 milions per als Mossos.

Tot plegat s´ha acordat a la Comissió Mixta d´Afers Econòmics i Fiscals que segons Aragonès ha estat una "reunió intensa" que "s´emmarca dins de la recuperació d´una certa dinàmica de diàleg en la gestió del dia a dia" entre els dos governs, malgrat les reivindicacions de fons del Govern pel dret a l´autodeterminació i la sortida política del procés.

"No substituirem el dret a l´autodeterminació per cap negociació"

En tot cas, Aragonès ha deixat clar que negociacions com aquesta no substituiran en cap cas les reivindicacions polítiques. "No substituirem el dret a l´autodeterminació per cap negociació", ha advertit alhora que ha alertat que l´entesa ha d´avançar "en paral·lel" a altres acords de matèria política.La reunió ha servit per aprovar algunes de les qüestions que es van abordar a la comissió bilateral Estat-Generalitat on el govern de la Generalitat va xifrar els deutes acumulats en 7.607 milions.En primer lloc s´ha acordat donar compliment a la Disposició Addicional Tercera del 2008 per què en els pròxims quatre anys es compensin els 759 milions pendents.

Als Pressupostos Generals de l´Estat del 2019 ja s´hi inclourà el traspàs de 200 milions i Aragonès ha afirmat que la Generalitat estarà "molt pendent del seu compliment".El segon acord és per al finançament dels Mossos d´Esquadra, que "en un context d´alerta 4 sobre 5" cal actualitzar juntament amb el creixement de la plantilla. "Hem acordat la revisió de la xifra que teníem fins ara i que es pugui saldar un import de 700 milions en els pròxims quatre exercicis", ha dit Aragonès.

En aquest sentit, Montero s´ha compromès que els Pressupostos del 2019 inclouran ja una partida de 150 milions per a fer realitat aquests traspassos.El tercer acord és pel refinançament del deute a curt termini, l´inferior a un any, on Montero s´ha compromès a que al llarg del pròxim mes el Consell de Ministres autoritzarà passar a llarg termini 2.773 milions.