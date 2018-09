Dolores Delgado diu que és objecte d'un atac «execrable»

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha atribuït aquest dimarts la filtració i publicació d´una conversa entre ella, l´excomissari Villarejo i l´exjutge Garzón a una "atac institucional" contra el seu govern, i ha assegurat que "per descomptat" gaudeix del suport del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del seu govern. En un esmorzar informatiu a Madrid on ha afirmat que està "enfadada" ha apuntat que els àudios han estat manipulats i els comentaris homòfobs que s´han donat a conèixer aquest dimarts no es referien a l´ara ministre de l´Interior, Fernando Grande Marlaska, sinó a una altra persona. Ha advertit que seguirà treballant perquè "tenim un objectiu superior a deixar-nos arrossegar per atacs que no tenen res de veritat, ni de sentit, i que són absolutament execrables".

En resposta a l´allau de preguntes que ha rebut sobre aquesta qüestió, Delgado ha afirmat que la publicació dels àudios "l´indigna". "Estic enfadada, i no permetré que per cap concepte ningú qüestioni els meus principis, honorabilitat i honestedat, perquè és el que tinc després de 30 anys de treballar", ha afirmat.

La ministra ha insistit que va coincidir amb l´excomissari Villarejo (de qui ha recordat que "està a presó" en tres ocasions, i ha afirmat que fins ara s´han produït tres "atacs" procedents del mateix punt: un primer que afectava l´anterior cap d´Estat –en referència als àudios de Corinna- un altre contra ella respecte a la seva participació a un expedient d´extradició –"on hi va haver un desmentit per part de la Fiscalia"- i ara, que "sorgeixen unes gravacions d´un dinar de fa nou anys en què no tenim els àudios complets, hi ha trossets d´audio solapats on s´afirmen determinades coses".

Pel que fa al comentari homòfob suposadament dirigit al seu company del Consell de Ministres, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que no es referia a ell. "Som amics des del 2004 quan vaig arribar a l´Audiència Nacional, he tingut una relació molt estreta, és una persona a la que estimo", ha afirmat.

A més, ha apuntat que part de les informacions es refereixen a un advocat que amb un cognom igual al de l´excomissari Villarejo, "Jo amb Villarejo lletrat mai he tingut relació i amb Villarejo policia he tingut tres trobades", ha apuntat, "quan me´l presenten de passada, en dinar i un cafè".

"Estem aquí per treballar per la gent, i ningú impedirà que ho fem i ens deixem la vida i l´esforç per això"

Delgado ha tancat la porta a la dimissió i ha afirmat que ella treballa "per canviar el món", pel "servei públic", i per "canviar les coses". "Estem aquí per treballar per la gent, i ningú impedirà que ho fem i ens deixem la vida i l´esforç per això", ha dit.

La ministra també ha afirmat que la seva més que previsible reprovació a mans de la majoria del PP al Senat –que li retreu que no defensés el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de la demanda interposada per l´expresident Carles Puigdemont a Bèlgica- és "per haver treballat per la sobirania de jurisdicció d´Espanya i defensar-la fins les últimes conseqüències".

També ha recordat que malgrat tots els "errors i equivocacions" el seu equip ha tingut "encerts" importants com per exemple la reparació de la memòria històrica".