La Guàrdia Civil creu que l'assassina de Gabriel va matar la seva filla el 1996

Un informe de la Guàrdia Civil, que està inclòs al sumari de l'assassinat del petit Gabriel, apunta que Ana Julia Quezada, l'assassina confessa del nen a Almeria, podria haver matat la seva pròpia filla el 1996, segons El Periódico. La nena de quatre anys va caure per la finestra del setè pis de la casa de Burgos on vivia durant la matinada i el cas va ser arxivat com un accident. En aquell moment, Ana Julia va argumentar que la nena era somnàmbula i que tot va ser un terrible accident, però l'informe de la Guàrdia Civil recull «la dificultat que una nena de només quatre anys en estat de somnambulisme, que mai havia patit, es precipités des d'un edifici». L'informe considera inversemblant la història que va explicar Ana Julia perquè la nena hauria d'haver pujat, en estat de somnambulisme, a una taula i obrir dues finestres abans de poder precipitar-se al buit.