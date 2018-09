Un institut de Torrevella prohibeix que els alumnes portin «shorts»

L'institut Torrevigía de Torrevella, un centre educatiu públic del municipi del sud de la província d'Alacant, ha prohibit als seus alumnes vestir pantalons curts tipus «shorts» per considerar-los, segons va denunciar un grup d'alumnes del centre, «com a roba provocativa o no adequada». En el cas dels nois, tampoc els permet portar samarretes de tirants, peça que les estudiants del sexe femení poden portar sense problema. Algunes d'aquestes alumnes, pertanyents al consell escolar de l'institut, van proposar la passada setmana la modificació d'aquestes normes, en considerar que no els afavoreixen en res. La resposta de la direcció del centre va ser que la llargària del pantaló estava establerta pel genoll, i que no es canviaria en cap cas. A la normativa de l'institut s'especifica que es prohibeixen totes aquelles peces que puguin entorpir la normalitat acadèmica.