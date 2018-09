Merkel admet errades en l'escàndol de l'excap dels serveis d'intel·ligència

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va admetre que el Govern de coalició que dirigeix ha comès errors a l'hora de gestionar l'escàndol de l'excap dels serveis d'intel·ligència interior, Hans-Georg Maassen, qui després de ser cessat del seu càrrec per unes declaracions polèmiques va ser ascendit a secretari d'Estat. Finalment no ocuparà aquest càrrec després de diversos dies de polèmica i discussions dins de la coalició. Merkel va reconèixer durant una reunió amb el seu grup parlamentari que la decisió d'ascendir Maassen no era «fàcil d'explicar» als ciutadans. «Ho lamento molt», va afirmar la cancellera, qui es va mostrar satisfeta per la solució acordada diumenge a la nit amb els seus socis al Govern, la líder del Partit Socialdemòcrata i el baró de la Unió Social Cristiana de Baviera i ministre d'Interior, Horst Seehofer, de nomenar Maassen assessor especial al Ministeri d'Interior.