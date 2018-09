La Mesa del Congrés tomba l'argúcia del PSOE per evitar el veto del Senat al dèficit

La Mesa del Congrés que presideix Ana Pastor va acordar, amb els vots del PP i Ciutadans, excloure l'esmena del PSOE per anul·lar el veto irrevocable del Senat al sostre de despesa a través d'una llei de mesures contra la violència masclista. D'una banda, «populars» i «taronges» van presentar sengles recursos demanant anul·lar aquesta esmena en considerar-la un «frau» en referir-se a un assumpte aliè a l'objecte de la proposició de llei i recordant que ja està en tramitació una iniciativa legislativa específica sobre el veto del Senat a la sendera de dèficit.

De l'altra, el PSOE i Units Podem van protestar al·legant que la Mesa del Congrés no té competències per corregir la Mesa de la Comissió de Justícia, on els socialistes i ERC tenen la majoria i la setmana passada van acceptar tramitar la controvertida esmena.

En aquest context, la Mesa del Congrés, amb els vots de PP i Ciutadans, va decidir admetre els recursos i corregir la Mesa de la Comissió de Justícia, excloent aquesta esmena de la tramitació de la llei de violència masclista.

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va decidircomparèixer per explicar personalment la decisió davant el caràcter «rellevant» de l'assumpte, destacant que l'òrgan que presideix és plenament competent per adoptar-la i va reptar a modificar el Reglament a qui vulgui que això deixi de ser així.

Segons va detallar, PP i Cs han tombat l'esmena fonamentalment per dos motius i tenint en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional. En primer lloc, perquè es tracta d'un fet «inèdit» que el Congrés tramiti dos textos amb un contingut «idèntic», com són l'esmena del PSOE i la proposició de llei, també del PSOE, Units Podem, ERC i Compromís que el Ple del Congrés va acordar tramitar la setmana passada. Pastor va explicar que no frenar aquesta reforma «duplicada» podria donar lloc a una situació d'«inseguretat jurídica» perquè tots dos textos podrien donar lloc a resultats diferents i fins i tot «contradictoris».

Com a segon argument, la presidenta va esgrimir la jurisprudència del TC que estableix que la Mesa del Congrés té competència per a «garantir la necessària homogeneïtat i congruència» de les esmenes amb el text respecte el qual es presenten, no només en els supòsits en què el Reglament de la Cambra ho tingui previst de manera expressa, sinó també en els que no hi hagi una previsió específica al respecte.

En aquest cas, va adduir, «està clar» que l'esmena no tenia «connexió amb l'objecte de la iniciativa legislativa, relacionat amb la lluita contra la violència de gènere» i que per tant, no «era congruent amb el seu objecte, el seu esperit ni els seus fins essencials». Quan se li va preguntar per què en altres ocasions la Mesa de la Cambra ha deixat passar esmenes que no tenien res a veure amb el text esmenat i si a partir d'ara, com passa al Senat, no permetrà que aquesta pràctica es repeteixi, Pastor es va limitar a dir que «el criteri de la Mesa és sempre complir les sentència del TC».

Per part seva, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va afirmar que no li preocupa tant el futur dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019, pel que fa a les seves opcions de tramitació i aprovació, com l'«actitud de la presidenta del Congrés», que «ha fet un pas molt atrevit, molt arriscat i inaudit en la democràcia», ja que «la Mesa només pot entrar en qüestions tècniques, però mai d'oportunitat política·. Ábalos va assenyalar que amb aquesta acció de Pastor «s'ha transgredit clarament» la capacitat tècnica de la Mesa del Congrés dels Diputats.