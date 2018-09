La ministra de Justícia explicarà al Congrés les converses amb Villarejo

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va atribuir a l'«estratègia processal» consistent en «atacar l'Estat» de l'excomissari José Manuel Villarejo, la filtració d'unes converses que va mantenir durant una reunió amb ell al costat de l'exjutge Baltasar Garzón i altres comandaments policials, així com va demanar comparèixer al Congrés per explicar-ho.

En un comunicat, el seu departament responia així a la informació publicada pel confidencial Moncloa.com, que va divulgar la gravació d'un dinar en què van participar diverses persones, inclosos Delgado i Villarejo, en un ambient de confiança.

«El comissari José Manuel Villarejo es troba a la presó provisional com a presumpte autor de delictes molt greus.

La seva estratègia processal és atacar l'Estat i les seves institucions. Primer va carregar contra la Prefectura de l'Estat amb enregistraments relacionades amb el rei emèrit. Ara ataca l'Executiu en la persona de la ministra de Justícia», va afirmar el departament que dirigeix Delgado.

Per part seva, el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, espera que la ministra de Justícia dimiteixi en les properes hores del seu càrrec abans de ser reprovada pel Ple del Senat a petició del Grup Popular, en un debat que tindrà lloc previsiblement avui. «No sabem si tindrà la valentia», va dir Cosidó, per a qui Delgado ha traspassat «la línia vermella» per a un membre del Govern en relació als seus contactes amb Villarejo, que és la de la «mentida», fet pel qual ha de deixar el càrrec. «Ha faltat a la veritat i és una cosa inacceptable, un argument afegit als de la moció de reprovació», va destacar.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va parlar amb la ministra de Justícia i fonts de Moncloa van destacar que Delgado havia estat «clara i contundent» en el seu comunicat en el qual va assegurar que no permetria que ningú la sotmeti a xantatge.