Mor un nen d'11 anys a València en clavar-se un vidre mentre jugava a casa

Un nen d'onze anys va morir a València després de clavar-se de forma accidental un vidre a l'estómac quan jugava a casa al costat del seu germà petit, de 10 anys. El succés es va produir poc abans de dinar, en el moment en què la seva mare es va absentar per aparcar el cotxe i el pare va anar a un establiment de menjar per emportar proper al domicili. El fatal desenllaç es va produir quan els nens jugaven a casa a tocar i parar i el nen d'11 anys es va colpejar amb força accidentalment amb una porta de vidre. En fer-se miques es va clavar un vidre a l'altura de l'abdomen, ferint-lo de gravetat, ja que li va provocar un tall important pel qual va començar a sagnar abundantment. El petit de deu anys va patir ferides superficials en un braç.

Pel que sembla l'accident es va produir quan els menors van xocar amb la porta, cadascun d'una banda, i es va trencar el vidre. Va ser el nen de 10 anys qui va baixar al carrer per alertar el seu pare, que va trucar al telèfon de emergències 112 per demanar ajuda. La primera assistència va arribar per part de dos agents de la Policia Local, que van intentar tapar la ferida i li van realitzar les primeres maniobres de reanimació en entrar el menor en aturada cardiorespiratòria.