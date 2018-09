Podem reclama al Govern una pujada d'impostos de 10.500 milions

Units Podem ha reclamat al Govern elevar la pressió fiscal al sector financer, les grans fortunes, les grans corporacions i les companyies elèctriques per donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat de 2019. El grup confederal creu possible recaptar més de 10.500 milions d'euros addicionals per poder finançar en els Comptes del proper any un paquet de mesures socials que inclouen diverses de les propostes que planteja el Govern de Pedro Sánchez, entre elles un nou bo social elèctric i una tarifa energètica reduïda per a la primera residència.

En el pla de Units Podem per elevar la pressió fiscal s'inclouen tant l'augment de les taxes com la creació de nous tributs, com el de transaccions financeres (amb el qual esperen recaptar 1.300 milions), una taxa a grans empreses digitals (1.200 milions) i a les grans fortunes (1.500 milions).

Entre els impostos que la coalició d'esquerres proposa apujar destaca l'impost específic a la banca, concretament elevant 10 punts el tipus impositiu de societats al sector durant cinc anys per recuperar els diners del rescat, amb una recaptació esperada de 1.000 milions el primer any. Així mateix, van presentar un conjunt de mesures per augmentar la recaptació en l'Impost de Societats, fixant un mínim del 15% -el 20% per a entitats financeres i empreses d'hidrocarburs- i limitant les exempcions i les compensacions fiscals.

Així, proposen eximir només el 95% de les rendes obtingudes a l'estranger -i això en el cas que hagin estat subjectes a una tributació similar a l'espanyola-, limitar a quatre anys el període per compensar bases negatives i revisar la fiscalitat de sicavs i socimis.

Pel que fa a l'IRPF, la coalició que lidera Pablo Iglesias aposta per elevar 1.000 milions d'euros la recaptació augmentant la pressió a aquelles persones que declarin ingressos superiors a 120.000 euros.