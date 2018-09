Delgado: «Repeteixo i avanço: No dimitiré»

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha insistit aquest dimecres al Congrés dels Diputats que no té intenció de presentar la seva renúncia, malgrat que PP, Cs i formacions que han donat suport al seu executiu, com Podem i ERC, reclamen que abandoni. "Repeteixo i avanço, no dimitiré", ha afirmat en resposta a una interpel·lació del PP, que avui l´ha qualificada de "zombi" i de "taca" pel propi Congrés dels Diputats. "No dimitiré per molts motius, però principalment perquè després de sis anys de paràlisi política aquest govern està treballant per la ciutadania", i "soc servidora pública perquè soc ministra d´Espanya". La ministra, que ha suspès un acte que tenia aquest migdia a Saragossa sense que el seu equip n´hagi explicat encara els motius, ha insistit que l´arribada del govern socialista a La Moncloa va suposar l´entrada en funcionament d´un equip que "treballa per la ciutadania". "Aquest govern té la decència de treballar pels ciutadans i no ha quedat paralitzat per una corrupció sistèmica i constant", ha afirmat. "Ni aquest govern socialista ni aquesta ministra acceptarà el xantatge de ningú", ha dit la ministra, que ha recordat que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés per donar explicacions.