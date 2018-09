El Govern i el PSOE mostren el seu suport a Delgado mentre Iglesias li demana la dimissió

Les converses gravades per l'excomissari José Villarejo en les quals la ministra de Justícia, Dolores Delgado, mostra bastant familiaritat amb l'expolicia i es refereix al seu company de Govern Fernando Grande-Marlaska com a «marieta» van generar una allau de reaccions. En tot cas, el Govern i el PSOE van fer pinya amb la ministra de Justícia, a la qual veuen com a víctima d'un atac que va dirigit contra tot l'Executiu de Pedro Sánchez i que ha escollit la fiscal com la següent «peça a abatre» , en paraules de la número dos del PSOE, Adriana Lastra.

Amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a Nova York, on participa en l'obertura del nou període de sessions de l'Assemblea General de Nacions Unides, van ser diversos els membres de l'Executiu que van sortir en defensa de Delgado al llarg del dia. Entre ells, el propi Grande-Marlaska, afectat directament pels àudios d'un dinar en què va participar la fiscal fa nou anys al costat de l'exjutge Baltasar Garzón i l'excomissari Villarejo i en el curs de la qual Delgado es va referir al jutge com a «marieta». Grande-Marlaska va assegurar que no se sent ofès per les paraules de la ministra, que no li havia demanat disculpes i que no ha de dimitir, una postura avalada per la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, qui, en absència de Sánchez, exerceix de cap de l'Executiu en funcions. «Es mantindrà sense problemes» en el càrrec, va dir Calvo.

Les paraules de la vicepresidenta van arribar després que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, demanés a la ministra allunyar-se de la «vida política» perquè no pot ser membre del Govern algú «que mantingui amistat» amb un «paio» com Villarejo.

Dos pesos pesants del PSOE com Lastra i el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, van emmarcar la polèmica pels àudios del dinar de Delgado amb Villarejo com a part d'una campanya d'assetjament a l'Executiu. És el «preu» d'«intentar acabar amb la corrupció i les clavegueres de l'Estat», va assenyalar Lastra, mentre Ábalos va parlar de «cacera» provocada perquè «hi ha qui no reconeix la legalitat i la constitucionalitat d'aquest Govern».

A la direcció del PSOE van destacar que els àudios coneguts no impliquen la ministra en cap de les activitats delictives de Villarejo i van rebutjar que uns simples comentaris que algú faci en un àmbit privat, per desafortunats que siguin, puguin constituir un motiu de dimissió, i menys quan es van produir fa nou anys.

Entre els diputats del PSOE hi ha una calma relativa en relació amb aquest assumpte. No preocupa el contingut dels àudios, però sí que hi ha qui tem que arribin noves revelacions que puguin desgastar encara més a la ministra. Els parlamentaris marquen no obstant això diferències amb els casos que van provocar les dimissions de Màxim Huerta i Carmen Montón del Govern, el primer per un frau a Hisenda i la segona per les irregularitats del seu màster cursat a la Universidad Rey Juan Carlos, inclòs un plagi en el seu treball final.

Per altra banda, el Ple del Senat va aprovar amb 149 vots a favor, 82 en contra i 7 abstencions la reprovació de la ministra de Justícia pel tracte del seu departament a l'instructor del cas Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en relació a la demanda civil presentada contra ell a Bèlgica.

La senadora del PP Cristina Ayala va defensar la moció perquè es va trigar mes i mig a decidir defensar el jutge, el que constituïa «una obligació jurídica i moral» i va acusar Delgado de mentir en aquest assumpte i també en el de les escoltes realitzades per l'excomissari Villarejo.