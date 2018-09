Un home assassina les seves filles de 3 i 6 anys i es treu la vida a Castelló

Un home de 48 anys va matar de matinada les seves dues filles de tres i de sis a Castelló i després es va treure la vida llançant-se per la finestra de l'habitatge. El pare de les menors va acabar amb la vida de les nenes a ganivetades, segons va explicar la vicealcaldessa i regidora d'Igualtat, Ali Brancal.

La Policia va rebre un avís cap a dos quarts de sis de la matinada en el qual s'informava que una persona s'havia precipitat a la via pública des d'un habitatge. En arribar al lloc, la patrulla va confirmar que l'home havia mort. En personar-se els agents a l'habitatge, després de realitzar les gestions per determinar amb qui vivia la víctima, van trobar el cos de dues menors, de tres i sis anys, mortes per causa violenta.

Un conegut tant del pare com de la mare va assegurar que l'home estava separat de la seva dona des de feia un any i que la relació entre tots dos no era bona. Ella estava vivint en un bloc d'habitatges situat davant del pis on residia el presumpte autor del doble crim. De fet, els serveis sanitaris desplaçats, un Servei Vital Bàsic i una ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent van traslladar la mare, de 42 anys, i l'àvia, de 75, a un centre hospitalari per rebre atenció psicològica.

Aquest veí va relatar que l'home, amb el qual va estar parlant dissabte passat, es lamentava que l'exdona havia denunciat que ell l'havia amenaçat de matar-la a ella i les nenes. L'autor del doble crim li va explicar que estava a l'atur i amargat, ja que li havien embargat el compte.