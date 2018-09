Els laboristes britànics avalen un segon referèndum sobre el Brexit

Els laboristes britànics van aprovar una moció en la qual s'indica que el partit hauria d'oposar-se a l'opció que no hi hagi un acord sobre el Brexit i mantenir la idea d'un segon referèndum sobre la taula si les converses amb la UE fracassen o si l'acord és rebutjat pel Parlament. La votació es va fer a mà alçada i es va tancar amb un suport aclaparador a la moció, amb només unes poques mans en contra. La moció també afirma que els laboristes haurien primer de pressionar per a la celebració de noves eleccions si el Parlament rebutja l'acord assolit per la primera ministra, Theresa May.