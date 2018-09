L'actor Willy Toledo, processat per insultar Déu i la Verge Maria a Facebook

El jutge ha processat l'actor Willy Toledo per insultar Déu i la Verge Maria en uns comentaris publicats a Facebook que "contenen frases potencialment ofensives per a la religió catòlica i els seus practicants".

En un acte de transformació de diligències prèvies en procediment abreujat, -pas previ a l'obertura del judici oral- el titular del Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, entén que "hi ha motius suficients" per imputar a l'actor un delicte contra els sentiments religiosos.

Willy Toledo va ser arrestat el passat dia 13 i posat a disposició judicial després de negar-se a comparèixer en les dues ocasions en què va ser reclamat pel jutge arran de la denúncia presentada per l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians.

I quan ho va fer, només va respondre a una única pregunta del seu advocat, en la qual es va ratificar en un escrit que va presentar fa uns mesos on insisteix que no ha comès "cap delicte" en estar emparat per la seva llibertat d'expressió i, per tant, no va considerar "necessari" presentar-se davant "cap jutge ni fiscal".

Però en l'ordre de processament, datat el passat dia 21 i al qual ha tingut accés Efe, el jutge considera que "almenys els missatges publicats el 5 de juliol de 2017 poguessin no estar emparats pel citat dret fonamental i, per això, no cap aquí excloure la possibilitat que integrin el citat delicte contra els sentiments religiosos ".

En aquests comentaris l'actor va titllar de "energúmena" a una jutge de Sevilla que va decidir obrir judici oral a tres dones acusades d'un presumpte delicte contra els sentiments religiosos, per dur a terme una processó amb una gran vagina, que van cridar "la processó del cony insubmís ".

I després va escriure: "Jo em cago en Déu i em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i virginitat de la Mare de Déu. Aquest país és una vergonya insuportable. Em pot el fàstic. Aneu a la merda. Visca el cony insubmís ".

El magistrat assenyala que "hi ha motius suficients" per processar-perquè aquests missatges "contenen frases potencialment ofensives per a la religió catòlica i els seus practicants".

No obstant això, el jutge no considera que puguin ser constitutius de delicte altres dos missatges que Willy Toledo va publicar a Facebook el 14 d'abril i el 6 de juliol de 2017 i que la policia va incloure en les seves diligències.

Aquests comentaris contenen, segons el magistrat, "sengles crítiques enfront de determinades manifestacions religioses" (les processons de Setmana Santa, en el cas del primer missatge, i els dogmes de la immaculada concepció i la perpètua virginitat en el segon).

"Les manifestacions de tots dos missatges es poden considerar dures, acerbes, aspres o grolleres, però es fa en el context d'una crítica a una confessió religiosa, han de considerar emparades per la seva llibertat d'expressió", assenyala el jutge.

"Frases desproveïdes de tot sentit crític"

Un context que, en canvi, no està present en els missatges del 5 de juliol que contenen, sense més, "frases potencialment ofensives desproveïdes de tot sentit crític, ja que no s'enquadren en cap comentari relatiu a la religió esmentada".

Aquell dia, afegeix l'escrit, "el primer missatge es referia a una decisió judicial relativa a un altre possible delicte contra els sentiments religiosos imputat a terceres persones", i "el segon conté simplement una enumeració d'exabruptes, un dels quals es refereix de nou a l'esmentada religió".

L'origen d'aquest procediment està en una denúncia que l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians va interposar davant la Fiscalia de Madrid per uns comentaris difosos per Willy Toledo a través de Facebook al juliol de 2017, que segons el parer d'aquesta organització vexaven els sentiments religiosos.

Un context de "sana crítica política"

El seu advocat ha dit en un escrit, a què ha tingut accés Efe, que aquestes expressions "s'emmarquen en un context de sana crítica política amb un evident sentit satíric".

I ha afegit que el fet que pugui obrir-se judici contra l'actor, "implica clara i rotundament que en aquest país s'està criminalitzant la llibertat d'expressió, i el que és més greu, la llibertat de pensament".

Amb aquesta decisió, el jutge dóna trasllat de la causa al Ministeri Fiscal ia les acusacions personades perquè, en el termini de deu dies sol·licitin l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o demanant el sobreseïment de la causa.