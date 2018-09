PP i Cs reclamen al govern espanyol que «torni a la dignitat» i «convoqui eleccions ja»

PP i Cs han reclamat aquest dimecres a l´uníson la convocatòria d´eleccions anticipades, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi afirmat aquesta matinada des dels Estats Units que té intenció d´esgotar la legislatura fins el 2020. A la sessió de control del Congrés la portaveu del PP, Dolors Montserrat, ha afirmat que aquest és "el govern de la vergonya" i cal que "torni a la dignitat i convoqui eleccions ja". Un missatge idèntic al del secretari general de Cs, José Manuel Villegas, que ha afirmat que l´executiu de Sánchez "és un frau" i cal que "no allargui més aquesta agonia" perquè "els espanyols no aguanten ni un dia més". La vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, els ha donat la rèplica als dos en absència de Sánchez, encara de viatge oficial: "Aquest govern seguirà treballant cada setmana" fins que el president del govern com tots amb la seva competència constitucional consideri que cal convocar eleccions.

Els dos partits de l´oposició han coincidit en un diagnòstic que atribueix al govern espanyol pactes obscurs amb els independentistes, inestabilitat i dimissions de ministres i promeses incomplertes.

Montserrat ha assegurat que aquest és "el govern de la vergonya" perquè va arribar a La Moncloa "amb els vots dels qui odien Espanya" i porta "tres dimissions, dues despatxades i una en camí".

La portaveu del PP, que ha assegurat que "com a catalana i espanyola sent una profunda vergonya de les paraules de Borrell i Batet demanant l´alliberament dels presos, de Cunillera demanant indults i de Calvo dient que s´havia de posar punt i final a la presó preventiva".

"Es una vergonya que aquest govern sigui l´advocat defensor dels colpistes i que Pedro Sánchez no desautoritzi tots els ministres ni digui públicament que defensa la independència dels jutges i fiscals".

Per això ha demanat al govern espanyol que "desisteixi de posar-se al costat dels colpistes perquè els espanyols no volem que ens governin els aires chavistes caribenys ni la tramuntana del procés".

"Rectifiquin, recuperin la seva dignitat i convoquin eleccions ja", ha conclòs.

José Manuel Villegas ha afirmat que Espanya "viu una situació complicada amb un cop separatisme, núvols negres en l´economia i una crisi de confiança" que l´Estat afronta amb "un govern dèbil".

La primera conseqüència, ha dit, "és la política econòmica a mans d´Iglesias, la política territorial en mans de Torra i Rufián, i un govern que menteix reiteradament". "Creu que els espanyols mereixen seguir aguantant per més temps aquesta situació?", ha preguntat.

Segons el secretari general de Cs, Sánchez "ha dinamitat la seva credibilitat enganyant els espanyols" perquè "va dir que la seva moció era per convocar eleccions" i ara "s´atrinxera" dient que aguantarà fins el 2020.

"El seu govern és un frau, Sánchez és un frau, no allargui més aquesta agonia, segur que poden aguantar atrinxerats a La Moncloa i Sánchez pot aguantar l´helicòpter i a l´avió oficial, però els espanyols no els aguanten ni un dia més", ha sentenciat.

En la seva resposta, Calvo ha recordat que aquest és un govern "legal i legítim" amb prou suports i "no ha parat ni una sola setmana de treure mesures socials de restitució de drets, i a vostès no els agrada perquè vostès constantment apel·len a les realitats ràpides".

"Aquest govern seguirà treballant cada setmana fins que el president del govern, com tots amb la seva competència constitucional, consideri el que va dir el primer dia: 350 escons, debat d´una moció de censura, governar Espanya, normalitzar Espanya, recuperar drets".