El PSOE creix sis dècimes i gairebé treu un avantatge de deu punts al PP

El PSOE repeteix al capdavant en les enquestes d'intenció de vot del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), amb una estimació de vot del 30,5%, sis dècimes per sobre de l'anterior enquesta i traient un avantatge de 9,7 punts al PP, que s'estrena amb Pablo Casado al capdavant i està quatre dècimes per sobre de la dada de juliol després de la dimissió de Mariano Rajoy. La tercera posició continua sent per a Ciutadans, amb un suport calculat del 19,6%, vuit dècimes per sota de la seva dada de juliol, i la quarta posició és per Units Podem, que suma un 16,1% amb totes les seves confluències.

L'enquesta es basa en 2.972 entrevistes personals realitzades en els onze primers dies de setembre, quan es publicaven informacions sobre suposades irregularitats en el màster de Carmen Montón, que va acabar dimitint com a ministra de Sanitat el dia 11.

El PSOE és el partit amb més intenció directa de vot, ja que un 18,6% dels electors ja tenen decidit donar-li suport si demà fossin les eleccions, per davant del 12,9% del PP, el 12,3% de Ciutadans i el 9,8% que suma Units Podem.

Sumant el vot directe i la simpatia que generen els diferents partits, el PSOE també apareix com el primer partit en l'enquesta de setembre, amb un 22,4% davant del 15,2% del PP, el 14,4% de Ciutadans i el 11,8% de Units Podem.

En conjunt, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 30,5%, fet que suposa sis dècimes més que abans de l'estiu i la seva millor dada des de juliol de 2011, quan governava José Luis Rodríguez Zapatero i el bipartidisme era hegemònic. Són gairebé vuit punts per sobre del resultat de les últimes eleccions generals. Això fa que l'avantatge sobre el PP s'ampliï a 9,7 punts, tot i que els populars treuen un 20,8% i milloren en quatre dècimes la dada amb què es va acomiadar l'etapa de Mariano Rajoy. Tot i així, són gairebé 12 punts menys que el resultat que va obtenir en les generals de 2016 i que li va permetre governar.

En tercera posició i a només 1,2 punts del PP se situa Ciutadans, que amb un suport estimat del 19,6% perd vuit dècimes respecte el juliol, encara que segueix estant per sobre del 13,1% que va aconseguir en les generals de 2016. Units Podem i les seves confluències repeteixen en quart lloc sumant una estimació de vot del 16,1%, cinc punts per sota de les generals però cinc dècimes més que el passat mes de juliol.

Pel que fa a les formacions sobiranistes, ERC puja al 4,1% superant de nou el PDeCAT, que es queda en l'1,9%, mentre que Bildu se li calcula un 1,1% i al PNB un 0,9% .



Sánchez, el millor valorat

Respecte a la valoració de líders, el president Pedro Sánchez es manté al capdavant millorant la seva nota mitjana fins als 4,11 punts i superant Albert Rivera, de Ciutadans, que puja al 3,93, i Alberto Garzón, d'Izquierda Unida, que cau al 3,79. Casado s'estrena amb una qualificació de 3,56, més de mig punt per sobre de la nota amb la qual es va acomiadar Mariano Rajoy, mentre que tanca el rànquing Pablo Iglesias, secretari general de Podem, amb 3,07 punts.