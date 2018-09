Trump: «Els EUA són ara més forts, més segurs i més rics»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va participar a la 73a Assemblea General de l'ONU amb un discurs en què va exalçar la «doctrina del patriotisme» i de la sobirania dels Estats davant del que va qualificar de «burocràcia global» i la governança a càrrec d'institucions internacionals que no rendeixen comptes a ningú. «Rebutgem la ideologia del globalisme i abracem la doctrina del patriotisme», va dir Trump en un discurs que va iniciar enaltint els èxits econòmics del seu Govern i destacant que «els Estats Units són més forts, més segurs i més rics» que quan va assumir el seu càrrec fa menys de dos anys.

Autogovern, legalitat, sobirania de cada país per definir el seu camí i seguir els seus costums i creences són la recepta que ha esgrimit el president dels Estats Units per aconseguir pau i prosperitat: «Els Estats Units sempre triaran la independència i la cooperació per sobre del control de la governança global i la dominació», va proclamar, precisament davant la major organització multilateral del món.

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, va acudir a la recepció que el president dels Estats Units va oferir als caps d'Estat i de Govern que assisteixen a l'Assemblea General de l'ONU, encara que entre els mandataris només hi va haver, com estava previst, una salutació protocol·lària.