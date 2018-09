Bolton amenaça l'Iran amb un «infern» si danya els EUA

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, va amenaçar l'Iran amb un «infern» si causa danys als Estats Units, als seus ciutadans o als seus aliats. «Permeteu-me que el meu missatge avui sigui clar: Estem observant i anirem contra vosaltres», va dir Bolton, conegut per les seves postures radicals contra el règim iranià, en la cimera anual del grup de pressió dels Estats Units contra un Iran Nuclear (LAnI). «Si us creueu amb els nostres aliats o els nostres socis, si perjudiqueu els nostres ciutadans, si seguiu mentint, enganyant, sí, pagareu amb l'infern», va afegir Bolton.

Paral·lelament, el president iranià, Hassan Rohani, va agrair a la primera ministra britànica, Theresa May, i al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, el seu suport a l'acord nuclear de 2015, després de la retirada unilateral dels Estats Units, però va demanar més mesures pràctiques per salvar-lo. Rohani va insistir que s'ha de mantenir la cooperació i les consultes per «arribar a un marc pràctic que permeti aplicar plenament l'acord nuclear».