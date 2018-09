Calvet demana concreció en la connexió del Corredor Mediterrani amb els ports

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha pres com a "bo" l'anunci que el 2021 el Corredor Mediterrani enllaçarà Algesires amb la frontera francesa, encara que s'ha mostrat preocupat per les connexions d'aquesta infraestructura amb els ports de Barcelona i Tarragona i ha demanat concreció.

Calvet ha assistit a l'acte empresarial per reivindicar el Corredor Mediterrani, organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), en què el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha avançat aquesta data.

El conseller ha dit que per les paraules del ministre hi ha una concreció respecte al calendari funcional, no definitiu, del Corredor Mediterrani per al 2021.

Aquesta data implica que les actuacions pendents a Catalunya, tant la plataforma entre Vandellòs-Tarragona i el tercer fil entre Tarragona i Castellbisbal, estaran en aquesta data.

Ha assegurat que si el ministre s'ha compromès per a aquesta data "hem d'esperar que així sigui, encara que és una data molt pròxima", i es tracta d'una solució provisional i no definitiva a la qual arribarem el 2025 o 2030, segons Calvet.

No obstant això, el conseller ha trobat a faltar concrecions respecte a la connexió amb els ports i les plataformes logístiques i ha reivindicat que es treballi amb "diligència" en els projectes de connexió amb el port de Barcelona i Tarragona perquè el Corredor Mediterrani no només sigui una infraestructura que passi, "sinó que connecti la nostra economia i la nostra societat al món".

Ha recordat que el 2013 es va signar un conveni entre Foment i la Generalitat amb una solució per als accessos al Port de Barcelona i això no s'ha complert.

Per això, ha dit que les dues administracions s'han de conjurar per reunir al voltant d'una taula tots els responsables i trobar una solució definitiva perquè sense aquestes connexions el Corredor Mediterrani no tindrà la principal funcionalitat de fer una economia més competitiva, dinàmica i que creï ocupació.