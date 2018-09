Un depredador sexual intenta violar i degollar una jove per imitar una pel·lícula porno

Un home que acabava de sortir de presó per agressió sexual va intentar degollar ahir a la nit a València, al mig del carrer a una jove a la que ni tan sols coneixia per, segons va confessar més tard, emular una pel·lícula porno en la qual un depredador sexual violava i matava a una jove "per veure què se sentia". L'agressor va ser detingut minuts més tard quan xerrava tranquil·lament amb una parella en un carrer pròxim al lloc de l'atac. La vida de la jove no corre perill.

Els fets van passar a les 23.00 hores d'anit a la mitjana enjardinada de la Gran Via Ferran el Catòlic de València. La jove, de 23 anys, caminava per aquesta zona quan, de manera sorprenent, l'ara arrestat la va agafar per darrere, la va immobilitzar i li va clavar un cúter al coll, molt a prop de la tràquea, i li va realitzar un tall fins a la base de la mandíbula. Malgrat això, la jove es va desfer del seu atacant i va sortir corrent, després de la qual cosa l'home va canviar el rumb de les seves passes i es va allunyar caminant en una altra direcció.

Va ser una testimoni qui va alertar la Policia Nacional, que va enviar diversos cotxes patrulla al lloc. Mentre alguns agents assistien a la víctima a l'espera de l'ambulància -en un principi es va témer per la seva vida-, altres van emprendre la recerca del sospitós gràcies a la descripció detallada facilitada per la testimoni.

Tot just uns minuts després, una patrulla va trobar el sospitós, parlant tranquil·lament amb una parella, en un carrer proper a la Gran Via. Després d'identificar-i comprovar que es tractava del presumpte agressor, el van detenir. No només no ho va negar, sinó que a més va matisar que ho havia fet perquè havia vist recentment una pel·lícula pornogràfica en què el protagonista violava i matava a una desconeguda al carrer, i que la seva intenció era imitar "per veure què se sentia".

El presumpte agressor, David FL, de 35 anys, ha sortit recentment de presó, després de complir condemna per agressió sexual i lesions per un atac violent a una noia a l'antic llit del Túria comès el 2006 i pel qual va ser condemnat un any més tarda a 18 anys de presó.