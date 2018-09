Duque nega cap irregularitat amb la societat del seu xalet

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha sortit a donar explicacions sobre les informacions que apunten que va comprar un xalet a Xàbia a través d'una societat interposada i ha assegurat que tot el procediment és legal, que la societat ha liquidat tots els impostos corresponents i que els ho va recomanar el notari quan van comprar la casa. "Era el moment de la bombolla i fins i tot el govern promocionava aquesta fórmula", ha explicat Duque. El ministre ha explicat que vivien llargues temporades a l'estranger i que gràcies a la societat podien gestionar el lloguer del xalet. A més, ha negat "categòricament" haver facturat despeses personals a la societat ni eludir impostos. El ministre, visiblement nerviós, ha dit que ha parlat amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i que té "tot el seu suport perquè segueixi treballant". També ha dit que no pensa dissoldre la societat perquè li costaria molts diners.

El digital 'Okdiario' ha publicat aquest dijous que el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, va comprar un xalet de luxe a Xàbia (Alacant) a través d'una societat interposada per eludir el pagament de fins a quatre impostos. Dins aquesta societat també hi està la casa que té en propietat a Madrid.

Després d'aquesta publicació, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per explicar que va crear la societat aconsellat pel notari ja que tant ell en la seva funció d'astronauta com la seva dona (ara ambaixadora d'Espanya a Malta) vivien llargues temporades fora. A més, ha explicat que els únics ingressos que s'han facturat a la societat són els del lloguer de la casa d'Alacant (l'havien llogat algunes temporades).

No pensa dissoldre la societat



"Érem escrupolosos amb això, mai vam facturar cap ingrés personal a la societat", ha defensat Duque. En aquesta línia, també ha dit que no hi ha hagut cap "estalvi real" d'impostos amb la creació de la societat i que, fins i tot, els va costar "molts diners" crear-la. De fet, ha afirmat que no pensa dissoldre-la per aquesta mateixa raó ja que canviar la propietat dels dos immobles té, segons el ministre, un cost molt elevat.

També ha defensat que la societat està al corrent d'impostos i que ell ha signat totes les liquidacions. Ha afegit que la societat patrimonial es va crear el 2005 en "plena bombolla immobiliària" i que era una fórmula que "promocionava el govern espanyol". A més, apunta que a molts països europeus on ha viscut crear aquestes societats és "l'única manera de tenir una propietat".

Suport del president



Duque ha reconegut que no li agrada parlar de temes personals i s'ha mostrat visiblement nerviós. Ha explicat que ha parlat amb el president espanyol –que està de viatge oficial als Estats Units- i que li ha aclarit tot respecte aquesta informació publicada per 'Okdiario'. "M'ha dit que tinc tot el seu suport i que vol que segueixi treballant al govern", ha manifestat a la premsa.

El ministre també ha aclarit que no té cap investigació oberta per Hisenda i que mai li han requerit res.