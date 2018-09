Els laboristes s'oposaran a qualsevol pacte per al Brexit basat en la proposta de May

El líder de l'oposició al Regne Unit, Jeremy Corbyn, va deixar clar que el Partit Laborista votarà en contra de qualsevol acord per al Brexit basat en les propostes de la primera ministra, Theresa May. En l'últim dia de la conferència anual laborista, Corbyn va intentar mostrar que està disposat a agafar les regnes del poder, fixant els detalls del que va qualificar de «pla radical per reconstruir» el Regne Unit, inclosa la promesa d'«una revolució de llocs de treball verds».

Corbyn també va deixar clar que el seu partit està disposat a assumir les complicades negociacions sobre el Brexit. Tot i que el país no hauria de celebrar eleccions fins el 2022, els laboristes s'estan preparant ja per a un avançament electoral. La situació de la primera ministra, ja precària, es va afeblir encara més la setmana passada després de les crítiques dels líders europeus a la seva proposta per al Brexit, el conegut com a «Pla de Chequers».

El líder laborista, un veterà euroescèptic, va insistir que el seu partit respecta el resultat del referèndum del 2016. «Segons aquest, els laboristes votaran en contra el pla de Chequers o el que sigui que quedi d'ell i s'oposaran a deixar la UE sense un acord», va destacar.

«I és inconcebible que haguéssim de sortir d'Europa sense cap acord, el que seria un desastre nacional. Per això, si el Parlament rebutja un acord tory o el Govern fracassa en arribar a qualsevol acord, hauríem de pressionar perquè hi hagi eleccions anticipades», va defensar enmig d'una sonora ovació.

El Brexit genera divisions tant a les files laboristes com a les conservadores, igual que a bona part del país, però Corbyn ha intentat solucionar les diferències en el seu partit mantenint oberta l'opció de celebrar un segon referèndum sobre la permanència a la UE.

D'altra banda, va dir que el seu partit «ofereix un pla radical per reconstruir i transformar el Regne Unit». Així, va prometre crear més de 400.000 llocs qualificats invertint en tecnologies per reduir les emissions de diòxid de carboni en un 60 per cent per al 2030.