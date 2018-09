Detenen un home per assassinar la seva parella a punyalades a Màlaga

Un home va ser detingut al municipi malagueny de Torrox per matar a punyalades la seva parella, de la qual tenia una ordre d'allunyament, una dona de 44 anys nascuda a Vélez-Màlaga. L'arrest, per part de la Policia Nacional en col·laboració amb la Guàrdia Civil, va tenir lloc poc després de l'una del migdia en un habitatge de la localitat de Veleña.

La línia d'investigació apuntava a l'ara detingut, fet pel qual es va sol·licitar la col·laboració del Cos Nacional de Policia per a la localització del mateix. La dona tenia dues ordres de protecció de dues persones diferents.

Els fets van tenir lloc de matinada, quan la Guàrdia Civil va ser alertada d'una possible agressió a un habitatge. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van trobar el cos sense vida de la dona amb clars signes de violència, fet pel qual van començar la investigació per localitzar el suposat autor dels fets.

Durant tot el dia es van succeir les mostres de repulsa i condemna d'aquesta nova mort, que seria la número 38 per violència de gènere aquest any a Espanya.

Per part seva, la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Pilar Lobo, va destacar que l'Executiu està treballant per «afinar» algunes de les mesures previstes al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que avui compleix un any des de la seva aprovació al Congrés dels Diputats.

«Hi ha mesures al Pacte que són difícils d'aplicar a la pràctica, o bé perquè no tenen una redacció adequada o perquè no identifiquen o identifiquen malament l'òrgan competent per executar la mesura. Estem treballant per afinar-lo», va assegurar la delegada del Govern.