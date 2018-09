Podemos proposa exhumar, també, José Antonio Primo de Rivera

La formació de Pablo Iglesias ha presentat aquest divendres el seu projecte de futur per al Valle de los Caídos un cop siguin exhumades les restes del dictador Francisco Franco. El partit vol que es tiri a terra la creu –símbol principal de l'espai que supera els 150 metres d'alçada- i també que es desenterrin les restes del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Podem va més enllà i proposa usar la runa de l'enderroc per crear un altre monument de "dignificació i respecte a les víctimes". Així mateix, vol treure el control de la basílica a l'Església i donar-lo a Patrimoni Nacional. Tot plegat, per fer d'aquest espai un lloc per a la "memòria democràtica", apostant per "dessacralitzar" el monument i retirar tota la simbologia franquista.

Responsables del partit han presentat aquest divendres un estudi on es recullen les propostes per al futur del Valle de los Caídos. Podem vol que es reconverteixi en un espai per a la "memòria democràtica" i aposten per obrir un concurs públic a nivell internacional per materialitzar el projecte.

La formació aposta per "desproveir" l'espai de simbologia feixista, incloent la creu i l'espasa. Per tant, directament volen que es tiri a terra aquesta gran creu i que la runa s'usi per fer un monument de "dignificació i respecte a les víctimes".

Consideren també que és "imprescindible" dessacralitzar l'espai i, per tant, volen revisar els acords de 1979 entre l'Estat i l'Esgléisa que atorgaven el control de la basílica als religiosos. Per a Podem, no caldria eliminar la simbologia religiosa que actualment hi ha al recinte però sí atorgar el control a Patrimoni Nacional.

També volen que s'identifiquin totes les víctimes i que es distingeixin entre persones represaliades pel franquisme, els denominats "caiguts" a la Guerra Civil i aquells que van morir durant les jornades de treballs forçosos per construir el monument.

La iniciativa del partit s'ha elaborat a partir d'un informe realitzat per diversos experts –amb incorporacions i contribucions d'organitzacions de la societat civil- i que s'ha titulat 'D'una vall de llàgrimes a una vall de la memòria. Bases per a un futur projecte per al Valle de los Caídos'.

De moment, el govern de Pedro Sánchez ha canviat de criteri sobre el futur de l'espai. Inicialment parlava d'un monument a la reconciliació però l'últim cop que s'hi va referir apostava per convertir-lo en un cementiri civil.