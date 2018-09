VÍDEO | Un fort tsunami arriba a l'illa de Cèlebes

El terratrèmol de magnitud 7,5 que ha sacsejat el nord de l'illa indonèsia de Cèlebes ha provocat un tsunami que ha colpejat la ciutat de Palu, a uns 80 quilòmetres al sud del hipocentre, han indicat fonts oficials.



El director del centre de tsunamis i terratrèmols de l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica, Rahmat Triyono, ha dit al medi local Kompas que les onades han estat d'entre un metre i mig i dos metres.





Earthquake just off Sulawesi island, Indonesia. Triggering a powerful tsunami. Video captured by a local. #tsunami #indonesia #sulawesi #bbc #cnn #breakingnews pic.twitter.com/vSGuV8sd63