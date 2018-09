Podem demana demolir la creu del Valle de los Caídos

Podem va presentar la seva proposta per reconvertir el Valle de los Caídos en un espai «per a la memòria democràtica i antifeixista» i, entre altres coses, plantegen la demolició de la creu i l'espasa que presideix el conjunt monumental, i donar a Patrimonio Nacional el control de la basílica. Així ho posa de manifest el partit liderat per Pablo Iglesias en el document «Exhumar el franquisme. Recuperem la Vall de Cuelgamuros per a la democràcia», en el qual denuncien que «l'actual Valle de los Caídos representa l'assassinat, la repressió i la barbàrie d'una dictadura» i «és un lloc de culte al feixisme», que requereix ser reconvertit «en un espai per a la memòria».

En concret, assenyalen com a «fonamental que l'espai sigui desproveït de la simbologia franquista tant a l'interior com a l'exterior, inclosa la unió de la creu i l'espasa». «Aquesta creu, característica actualment del Valle, podria demolir-se i utilitzar el seu residu onerós per crear un altre monument de dignificació i respecte a les víctimes», proposen.