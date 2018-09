Una enquesta estableix que el 52% dels britànics rebutjaria el Brexit

El Centre Nacional d'Investigació Social (NatCen) del Regne Unit va divulgar una enquesta en la qual mostra que un 52 per cent dels britànics rebutjaria el Brexit si es repetís el referèndum, el que suposa un petit canvi en l'opinió pública des de la votació de 2016. Els investigadors van advertir que una victòria limitada per a aquells que esperen revertir la decisió que es va prendre fa ja dos anys dependria en gran mesura del fet que els que no van votar l'última vegada ho fessin. Les xifres s'han calculat mitjançant la mitjana de les sis enquestes més recents realitzades pels principals enquestadors entre el 21 d'agost i el 10 de setembre.

Londres i Brussel·les estan competint per arribar a un acord sobre el Brexit, però les propostes de la primera ministra, Theresa May, han estat criticades tant per la Unió Europea com pels euroescèptics dins del seu partit. May ha descartat celebrar un segon referèndum. No obstant això, la principal força opositora, el Partit Laborista, està oberta a una segona votació pública amb l'opció de romandre en el bloc, segons el portaveu per al Brexit, Keir Starmer.

Per part seva, Boris Johnson es va avançar a la Conferència del Partit Conservador a Birmingham i va presentar amb tots els honors el seu pla B per al Brexit. L'exsecretari d'Exteriors va anar encara més enllà en les seves crítiques i va qualificar l'Acord de Chequers de Theresa May com «una humiliació moral i intel·lectual» i com «un engany a l'electorat».

«S'ha produït un error col·lectiu per part del Govern i un col·lapse de la voluntat per part de l' establishment per complir el mandat del poble», va escriure Boris Johnson des del seu púlpit euroescèptic de The Daily Telegraph. «El Govern britànic ha d'evitar aquest desastre democràtic recuperant de veritat el control de les nostres lleis i de les nostres vides, ha d'evitar en tot cas deixar-nos la meitat fora i la meitat dins de la Unió Europea», va afegir.