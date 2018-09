Primer pas perquè el polèmic candidat de Trump s'incorpori al Suprem

El Comitè de Justícia del Senat dels Estats Units va aprovar presentar la nominació de Brett Kavanaugh al Tribunal Suprem davant el ple, després d'una vista celebrada dijous sobre les acusacions per agressions sexuals contra ell, tot i que un dels representants republicans va destacar que no donarà suport a la confirmació fins que l'FBI investigui la situació.

La votació al comitè es va tancar amb onze vots a favor i deu en contra, de manera que la nominació passarà al Senat per a la seva confirmació definitiva. No obstant això, la petició del senador republicà Jeff Flake podria implicar que la votació al ple s'ajorni una setmana per donar temps a l'FBI a investigar les acusacions, sempre que el Senat aprovi la reclamació en aquest sentit.

«Votaré per fer avançar el candidat a la sala del Senat amb aquesta excepció», va dir Flake abans de votar al comitè i decantar finalment la balança a favor de Kavanaugh.

De moment tampoc està clar si els republicans compten amb els suports suficients al Senat per aprovar la nominació del candidat del president, Donald Trump, al Suprem, ja que compten amb una majoria de 51 a 49 i qualsevol vot fora de la disciplina del partit podria acabar amb les aspiracions de Kavanaugh.

Malgrat això, el mandatari nord-americà va destacar després de la votació que no ha pensat «ni una mica» en alternatives a Kavanaugh en cas que la seva nominació no sigui avalada. «Deixaré al Senat solucionar la situació, que prenguin les seves decisions», va afirmar.

La votació al comitè va tenir lloc un dia després que Christine Blasey Ford comparegués davant el Senat i reiterés les seves acusacions contra Kavanaugh, afirmant que la va agredir sexualment fa 36 anys. «Brett em va grapejar i va intentar treure'm la roba», va assegurar Ford.