El Superior de Justícia gallec aplica una agreujant de gènere

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) va decretar l'aplicació de l'agreujant de gènere en la condemna a un home per intentar matar la seva dona. En el seu acte, estima el recurs d'apel·lació interposat pel Ministeri Públic, al qual es va adherir l'acusació particular, contra la sentència dictada per la Secció Primera de l'Audiència Provincial de La Corunya en la qual condemna a cinc anys i vuit mesos de presó l'acusat d'intentar matar la seva dona al febrer de 2017 en el domicili que tots dos compartien a la Corunya.

En aquest sentit, l'alt tribunal gallec acorda la revocació de la decisió exclusivament pel que fa a la desestimació de la concurrència de la circumstància agreujant de gènere.