El Suprem rebutja obrir una causa contra Pablo Casado pel màster a la Rey Juan Carlos

El Tribunal Suprem va rebutjar obrir una causa contra el president del PP, Pablo Casado, per investigar l'obtenció del títol del màster que va cursar a la Universitat Rey Juan Carlps de Madrid (URJC) en el curs acadèmic 2008-2009, després que la Fiscalia no apreciés els delictes de prevaricació i suborn impropi. En concret, el fiscal en cap del Suprem, Luis Navajas, va afirmar en el seu informe sobre el cas que els indicis de prevaricació «no són prou consistents ni aporten un nivell suficient de solidesa», mentre que el presumpte delicte de suborn impropi hauria prescrit, tesi que ara fa seva la Sala Penal en un acte del qual ha estat ponent el magistrat Miguel Colmenero.

Per al Tribunal, «encara que pugui considerar-se» que hi ha «indicis que s'ha dispensat un tracte de favor a l'aforat i això pogués merèixer un altre tipus de consideracions alienes al Dret Penal», no hi ha «indicis consistents que hi hagués un acord previ o simultani» de Casado amb els responsables del màster «perquè aquest tracte li fos dispensat», condició necessària per entendre que ha prevaricat.

Tampoc considera acreditat que el líder del PP «hagi realitzat cap acte d'aportació rellevant que pugui valorar-se com a cooperació necessària o una altra participació de menor intensitat, a un presumpte de delicte de prevaricació», i per això,entén que no està justificat obrir una causa penal per investigar-ho.

En aquesta línia, la Sala no troba «indicatius de la comissió d'una conducta delictiva» en Pablo Casado, ni «indicis d'un acord previ» amb els organitzadors del màster en cap dels fets que li va traslladar la instructora del cas màster, Carmen Rodríguez-Medel, des del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid.

De fet, no veu indicis delictius en el procés de matriculació, en l'ús del títol, que seria «irrellevant penalment» per haver-se realitzat després de la suposada prevaricació; ni en la convalidació de 40 crèdits que es va aplicar a l'aforat, perquè «pot ser degut a un, si més no, irregular comportament dels responsables del màster».



Inassistència a classe

Tampoc veu que hi hagi indicis d'aquest acord prevaricador pel fet que Casado es titulés sense anar a classe, ja que «no es passava llista i en una assignatura puntuava només amb un 10%». «Si bé no consta que complís amb l'altre 90%», diu el Suprem, això són «actuacions imputables al responsable de la seva valoració, sense que el fet que l'alumne es beneficiï indiqui de forma prou consistent que ha existit un acord previ il·legítim amb el professor».

Pel que fa al possible delicte de suborn impropi que apuntava la jutgessa instructora, el Tribunal Suprem explica que perquè es doni aquest tipus penal «hi ha d'haver alguna vinculació apreciable entre el regal que es diu que s'ha rebut», és a dir, el títol de màster, i la funció de Pablo Casado com a diputat en aquell moment a l'Assemblea de Madrid, descartant en tot cas el seu càrrec com a president de Noves Generacions perquè no seria en tot cas un càrrec públic.

Més enllà d'aquest apunt, la Sala Penal no entra en l'anàlisi d'aquest possible delicte perquè l'única manera que no estigués prescrit és que anés de la mà amb el delicte de prevaricació, i aquest, per als magistrats, ha quedat descartat per falta de consistència en els indicis presentats per la magistrada instructora, que investiga l'Institut de Dret Públic de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid on s'oferia aquest màster, així com altres persones titulades en el mateix.