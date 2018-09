Almenys 384 morts pels terratrèmols i el tsunami a l'illa indonèsia de Célebes

Almenys 384 persones han perdut la vida pels terratrèmols i el posterior tsunami que van afectar divendres les zones costaneres de l'illa indonèsia de Célebes, segons un nou balanç de víctimes confirmat ahir per l'agència de resposta davant d'emergències (BNPB), que preveu encara més víctimes.

Un primer terratrèmol, de magnitud 6 en l'escala de Richter, va sacsejar la zona divendres a les 4 de la tarda (hora local), amb un epicentre proper a la localitat de Donggala.

Un segon sisme de magnitud 7,4 va colpejar l'àrea de Palu i va desencadenar un tsunami que va durar més de mitja hora, amb onades de fins a sis metres d'alçària.

Les autoritats havien confirmat desenes de morts durant les hores posteriors, però el balanç va anar augmentant durant el dia d'ahir a mesura que es va anar avançant en les tasques de recerca i desenrunament.

Grans zones van quedar completament destruïdes i moltes de les víctimes van ser arrossegades des de la platja de Palu, on s'ultimaven els detalls d'un festival previst per divendres a la nit.

El portaveu de la BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, va informar ahir en roda de premsa d'almenys 384 morts i més de mig miler de ferits només a Palu, segons la cadena de televisió Kompass. Les autoritats estimen que milers d'immobles han quedat completament destruïts, entre ells hospitals i hotels, segons informa l'agència de notícies Reuters.

L'agència encara analitza els possibles efectes de la tragèdia a la localitat de Donggala, també a la costa i més propera a l'epicentre, però els problemes de comunicació dificulten aquestes tasques. En total, les localitats de Donggala i Palu alberguen a més de 600.000 persones.

El portaveu de l'agència de resposta davant d'emergències va reconèixer davant els mitjans que les autoritats encara no havien pogut arribar a totes les zones afectades i va explicar que en alguns llocs es necessita equip pesant per poder avançar.

«La xifra (de víctimes) seguirà augmentant», va assenyalar.

En el mateix sentit, el vicepresident indonesi, Jusuf Kalla, va admetre que el nombre de morts podria ser de diversos milers, mentre que la Creu Roja va considerar «extremadament preocupant» la falta de notícies des de Donggala. «Això és ja una tragèdia, però podria ser molt pitjor», van asseverar des de l'organització, segons Reuters.

Per la seva banda, el president, Joko Widodo, va lamentar la tragèdia a través de Twitter i va anunciar que visitarà diumenge els centres d'evacuació habilitats a la zona de Palu, en els quals haurien recalat ja més de 16.000 damnificats.

L'arxipèlag d'Indonèsia es troba enclavat en el Cinturó de Foc del Pacífic, fet que el converteix en escenari recurrent d'aquest tipus de fenòmens. Gairebé 500 persones van morir al juliol i agost per una bateria de sismes que va afectar l'illa de Lombok.

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació no té constància, per ara, que hi hagi cap ciutadà espanyol entre les víctimes mortals ja identificades pels sismes i el posterior tsunami de Célebes.

Tot i això, el Govern espanyol ha activat el protocol habitual per aquests casos. L'ambaixada s'ha posat a disposició de les autoritats locals d'Indonèsia i el consolat de Yakarta està en contacte directe amb la colònia espanyola per atendre qualsevol dubte que els pugui sorgir, segons fonts diplomàtiques consultades per Europa Press.