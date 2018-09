El patrimoni de Sánchez és de 343.000 euros i el de Rajoy, d'1,6 milions

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va fer públiques ahir les declaracions de béns dels alts càrrecs de l'Administració, així com les dels dels anteriors governs del Partit Popular, que es van publicar per última vegada al setembre de 2014. Entre altres questions, els ciutadans han pogut saber que el patrimoni de Pedro Sánchez és d'uns 343.000 euros, i el de Mariano Rajoy de més d'1,6 milions.

El president del govern, Pedro Sánchez, declara un patrimoni de 180.794 euros en béns immobles i un passiu (crèdits, préstecs i deutes) per import de 192.026 euros, una quantitat superior a la que ja va declarar al Congrés dos anys abans, a causa d'una hipoteca. El cap de l'Executiu posseeix 21.434 euros en dipòsits en compte corrent i altres productes financers i 5.667 euros en accions i participacions, quantitat similar a la que va indicar en la seva declaració de béns de 2016, per valors en Xarxa Elèctrica Espanyola. A més, ha declarat 135.093 euros en altres «béns i drets de contingut econòmic». En total, els seus actius sumarien 342.990,83 euros.

El seu predecessor en el càrrec, Mariano Rajoy Brey, declarava en la seva sortida un patrimoni per valor d'1.606.171,17 euros, incloent béns immobles, dipòsits, accions i altres béns. El 2012, segons el document publicat llavors, Rajoy s'iniciava com a president amb un patrimoni valorat en 1.261.230,67 d'euros, mentre que Zapatero declarava sortir amb 130.562,14 euros i sense deutes.

L'ex-secretari d'Estat de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, dels alts càrrecs nomenats i cessats des de juliol de 2014, és el que major patrimoni té. La suma dels seus actius, entre els quals no declara immobles, ascendeix a 49.738.118,79 euros, encara que així mateix té un deute de 20 milions exactes. El 2012, Argüelles declarava un patrimoni de 18.100.911,4 euros i cap deute, per la qual cosa els seus actius pràcticament s'han triplicat des de llavors. Fins i tot tenint en compte el seu deute, segueix per sobre del segon alt càrrec més ric, l'ambaixador d'Espanya a la República de Corea, Gonzalo Ortiz Díez-Tortosa, que declara més de 25 milions d'euros. La seva família és l'expropietària del Banco de Alcalá, informa José F. Leal. El podi el completa una dona, l'ex-secretària d'estat d'Educació Montserrat Gomendio, que va declarar un patrimoni de 14.698.731,55 euros i cap deute. Gomendio és, a més, parella del llavors ministre d'Educació, José Ignacio Wert.

En total, 200 dels 1.062 alts càrrecs que van passar per l'administració entre 2014 i 2018 tenen un patrimoni superior al milió d'euros. El format de publicació no permet comparar amb facilitat les diferències de patrimoni entre el nomenament i el cessament d'una mateixa persona, ja que fins a en 88 casos es produeix més d'un canvi sense indicar la data del mateix

Entre els alts càrrecs amb deutes més elevats al llarg d'aquest període hi ha l'exambaixador al Regne Unit, Federico Trillo-Figueroa, qui va abandonar l'ambaixada després que Rajoy desautoritzés la seva gestió de l'accident del Yak-42, o l'anterior director de gabinet del Govern, Jorge Moragas, que segons la seva declaració posseeix actius per valor de poc més de 4.000 euros i un deute de 334.000. L'ex-secretari d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital d'Espanya, José María Lassalle, és l'alt càrrec que pitjor balanç presenta entre el seu actiu i el seu passiu. La diferència entre tots dos llança una xifra negativa de 435.605,08 euros.



Res com ser ambaixador

Crida l'atenció la nombrosa presència d'ambaixadors entre els càrrecs amb més patrimoni. Dels 50 alts càrrecs més rics, 22 són ambaixadors, tots amb un patrimoni proper als 3 milions d'euros, quan no superior a aquesta xifra.