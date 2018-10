Ciutadans i el PP reclamen a Sánchez que apliqui el 155 després que Torra hagi donat suport als CDR

Ciutadans i el PP reclamen a Sánchez que apliqui el 155 després que Quim Torra hagi donat suport als CDR.

El líder del PP, Pablo Casado, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que activi el 155 contra Catalunya o convoqui eleccions generals després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi donat suport a la "kale borroka" dels CDR.

A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Casado ha advertit que si Sánchez no ho fa serà "incompetent o còmplice dels colpistes" i ha conclòs que en els dos casos quedaria "inhabilitat per governar Espanya". Al llarg de la jornada d'aquest dilluns els CDR fan accions arreu de Catalunya tallant carreteres, les vies de l'AVE a Girona, i aixecant barreres de peatges per commemorar el primer aniversari de l'1-O.

El líder de Cs, Albert Rivera per la seva banda ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui el 155 contra Catalunya després de considerar que el president de la Generalitat, Quim Torra, "ha incitat la violència dels comandos separatistes que agredeixen, tallen carreteres i estacions, i assalten edificis oficials de l'Estat". "Senyor Sánchez, fins quan seguirà permetent la violació de drets i la humiliació de tots els espanyols sense aplicar el 155 de la Constitució?", ha preguntat Rivera dirigint-se directament al president del govern espanyol.