El lehendakari recorda que «la presó provisional no és proporcionada»

Durant la seva intervenció en l'acte amb motiu de la celebració de l'Alderdi Eguna en un escenari amb un llaç groc de grans dimensions, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va «saludar especialment Catalunya». «Donem la benvinguda a nacions germanes amb una mateixa aspiració: respecte i reconeixement a la nostra realitat nacional i recerca d'una via perquè els nostres ideals puguin convertir-se en realitat», va assegurar, tot advocant «perquè es posi fi a l'empresonament preventiu de totes les persones que van participar en el procés». «La presó provisional no és una mesura proporcionada ni justificada. Les paraules del Govern espanyol han de materialitzar-se en fets», va apuntar.

El lehendakari va demanar que «el poble basc d'Europa» tingui reconeixement com a «realitat nacional», que es considerin els seus drets històrics com a «poder constituent» i que hi hagi bilateralitat amb l'Estat espanyol. Després de destacar la necessitat d'un nou estatut que «eixampli» l'actual acord entre PNB i EH Bildu, sense que se'ls demani «divorcis i unitats indestructibles», va exigir al Govern de Pedro Sánchez que compleixi l'Estatut de Gernika perquè és «un deute» pendent.

Urkullu va destacar que els bascos tenen «una trajectòria històrica de fets» i han treballat «sense caure en fantasies» i sense abandonar els seus «principis i ideals». «Hem construït en positiu, pas a pas, sense autocomplaences ni conformismes, hem avançant amb rumb, exigència i determinació», va afegir.

El lehendakari va afirmar que Euskadi «avança amb fets» en la «construcció nacional i social», i el seu autogovern és avui «més fort». A més, va dir que «el fil que marca la continuïtat» del projecte és l'«esforç per construir la nació basca des dels fets, amb exigència, assumint també les nostres mancances». «Fets i no paraules, Aquest és el nostre ideari, el nostre model de fer política i el compromís amb el nostre poble», va apuntar.

Per part seva, el president del PNB, Andoni Ortuzar, va instar els membres del seu partit a estar «preparats» perquè «abans o després» es poden convocar unes noves eleccions generals, i va instar el Govern de Pedro Sánchez que compleixi «ja» els compromisos que va adquirir amb Euskadi i traspassi les transferències pendents, perquè «el temps passa i la paciència s'esgota».



«Amplitud de mires»

A més, es va mostrar disposat a actuar amb «amplitud de mires» i a fer «tot el que estigui al seu abast» per «eixamplar» l'acord assolit amb EH Bildu per a la reforma de l'estatut polític d'Euskadi, però va instar la resta de partits a «moure's» també de les seves posicions actuals per aconseguir-ho. El dirigent del PNB va advertir que «urgeix» culminar el desenvolupament de l'Estatut.