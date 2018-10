Arxiven la causa per blanqueig de diners contra Mario Conde

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va dictar acte de sobreseïment provisional de la causa en què s'investiga l'expresident de Banesto Mario Conde per suposat blanqueig de 13 milions d'euros que hauria repatriat entre 1999 i 2014, quelcom que considera que no s'ha acreditat. La instrucció de l'anomenada Operació Fènix es va iniciar el 2016 per presumpte blanqueig de 13 milions quan encara li quedaven per dipositar 14,1 milions de la responsabilitat civil per la qual va ser condemnat en el cas Banesto i que, segons la Fiscalia, procedien dels diners que va sostreure a l'entitat.

Petició de la Fiscalia



En concret, la Fiscalia Anticorrupció li atribuïa a Conde un delicte de blanqueig de capitals, vuit delictes contra la Hisenda Pública per quotes defraudades de l'Impost de Societats de tres de les seves empreses, un delicte d'organització criminal i un continuat de frustració de l'execució per aquesta responsabilitat civil que no havia abonat.