Crim de Pioz. L'autor es justifica: «No he escollit funcionar d'aquesta forma»

L'autor confés dels assassinats dels seus oncles i nebots a l'agost de 2016 a la localitat de Pioz, Patrick Nogueira, va prendre la paraula en el judici que se segueix contra ell a l'Audiència de Guadalajara, i va començar demanant perdó pels seus actes. «M'agradaria demanar perdó a la meva família. L'única cosa que puc fer és demanar perdó. No puc canviar les coses. Jo no he triat funcionar d'aquesta manera», va assenyalar l'assassí confés.