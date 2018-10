El Govern posa a disposició de Juana Rivas el cònsol a Roma

El Govern espanyol va acudir a la petició d'ajuda de Juana Rivas a Itàlia i va enviar el cònsol general a Roma, Luis Fernández Cid, a una reunió amb ella, la seva germana, la seva advocada i els nens. Alhora, la seva exparella, Francesco Arcuri, ha sol·licitat als jutges italians que revoquin el dret de visita de Rivas als seus fills o que, en el cas que s'estimi que pot seguir veient-los, que ho faci en un punt de trobada on estigui vigilada , segons va explicar l'advocat d'Arcuri a Espanya, Enrique Zambrano.

El lletrat va demanar al cònsol que «doti Juana de la sensatesa suficient per fer entrega dels nens i acabar de moment amb aquest assumpte si no vol seguir empitjorant la seva situació personal», que inclouria la possible pèrdua de la pàtria potestat.