L'Audiència Nacional confirma que Rato haurà d'entrar avui a la presó

n La Secció Quarta de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va rebutjar suspendre l'entrada a la presó de l'expresident de Caja Madrid i Bankia Rodrigo Rato, que té fins al final del dia d'avui per ingressar en un centre penitenciari i començar a complir la seva condemna a quatre anys i mig per un delicte continuat d'apropiació indeguda en l'ús de les «targetes opaques». En una providència, el tribunal presidit per Ángela Murillo estableix que «no pertoca a la petició» formulada per Rato, que demanava deixar en suspens l'ingrés a la presó mentre prepara un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

Per a l'Audiència Nacional, és el Tribunal Constitucional el que ha de decidir si deixa en suspens l'execució de la condemna de Rato mentre estudia el seu recurs un cop l'hagi presentat. Mentre això no succeeixi, ha d'entrar a la presó. D'aquesta manera, el tribunal que el va sentenciar es va pronunciar en el mateix sentit que la Fiscalia, que dimarts s'oposava en un informe a les pretensions de Rato. Un total de deu condemnats han sol·licitat la suspensió de l'execució de la sentència, però no s'ha concedit aquesta mesura a cap. No obstant, en el cas de l'exconseller Rubén Cruz, que al·lega raons de salut per no entrar a la presó, el tribunal ha sol·licitat un informe mèdic.

Fins a la data, quatre dels 15 condemnats a penes superiors a dos anys de presó per les «targetes opaques» han entrat ja a la presó. Es tracta de l'exsecretari d'Estat d'Hisenda Estanislao Rodríguez Ponga, l'exdirigent de CCOO Antonio del Rey, l'exconseller de Caja Madrid pel mateix sindicat Rodolfo Benito i l'exmembre de la Comissió de Control de la caixa Miguel Ángel Abejón.

La resta tenen fins a demà per presentar-se en un centre penitenciari, excepte l'exconseller de part d'Izquierda Unida José Antonio Moral Santín i l'exconseller de CCOO Francisco Baquero, que van recollir més tard la notificació i tenen fins el 29 d'octubre; i l'exvicesecretari d'organització del PSOE de Madrid Antonio Romero, a qui el tribunal ha donat més temps per motius familiars.