Pànic als EUA per diversos paquets bomba

n Els EUA van viure ahir una jornada de pànic en interceptar el Servei Secret nord-americà dos paquets sospitosos que anaven remesos a l'expresident Barack Obama i a l'antiga secretària d'Estat Hillary Clinton abans que aquests arribessin al seu destinatari, així com també es va rebre un paquet explosiu a la seu de la CNN a Nova York, que va ser evacuada. El paquet dirigit a Clinton va ser enviat a la seva residència a Nova York, mentre que el dispositiu dirigit a Obama va ser interceptat a Washington.

«Els paquets van ser identificats immediatament durant els procediments de supervisió rutinaris del correu com a potencials artefactes explosius i van ser tractats adequadament com a tals», va explicar el Servei Secret en el seu comunicat, en què va aclarir que cap dels dos va arribar al seu destí final . «El Servei Secret ha iniciat una investigació criminal de gran abast que implicarà tots els recursos federals, estatals i locals disponibles per determinar la font dels paquets i identificar-ne els responsables», va afegir el cos de seguretat.

La Casa Blanca va condemnar els fets. «Condemnem l'intent d'atacs violents realitzat recentment contra el president Obama, el president Clinton, la secretària Clinton i altres figures públiques», va assenyalar la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders. «Aquests actes intimidatoris són menyspreables i qui sigui responsable d'ells retrà comptes», va afegir la portaveu, assegurant que tant el Servei Secret com altres agències de seguretat «estan investigant i emprendran totes les accions adequades per protegir qui es vegi amenaçat per aquests covards». Sanders va assenyalar que el president nord-americà, Donald Trump, va ser informat de forma constant sobre els paquets sospitosos.

Per part seva, el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, també es va sumar a la condemna de l'enviament dels paquets. «Aquestes accions covardes són menyspreables i no tenen cabuda en aquest país», va assegurar en una publicació a Twitter, celebrant la ràpida intervenció de les forces de seguretat. «Els responsables seran portats davant la justícia», va advertir.

«Estic cada dia agraïda a les dones i els homes del Servei Secret dels Estats Units. Gràcies», va tuitejar Chelsea Clinton. En el mateix sentit es va pronunciar la seva mare, l'exsecretària d'Estat Hillary Clinton, que va confirmar que la família es troba bé i va assenyalar que «vivim temps molt preocupants».

Paral·lelament, la cadena CNN va informar que la seu de Time Warner, empresa pertanyent al grup de la CNN, a Nova York va haver de ser evacuada per la presumpta presència d'un artefacte sospitós.

La Policia de Nova York va confirmar al seu compte de Twitter que els seus agents «estan investigant un paquet altament sospitós a Columbus Circle», on es troba l'edifici de Time Warner, alhora que va recomanar a la població «evitar la zona».

Una font policial citada per CNN va assenyalar que el paquet rebut contenia una canonada i cables i que els agents estaven tractant la troballa com si es tractés d'explosius. El paquet va ser descobert a la sala de correus del Time Warner Center.

Segons va informar posteriorment aquesta cadena de televisió, fent referència a fonts municipals i dels cossos de seguretat, el paquet anava dirigit a John Brennan, l'antic director de la CIA amb Obama que és un convidat assidu d'aquesta cadena i sol mostrar-se molt crític amb Trump. Segons aquestes fonts, el paquet és similar als rebuts per Clinton i Barack Obama. L'oficina de l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va explicar que aquest va ser informat puntualment sobre la situació en aquest edifici, situat molt a prop de Central Park. De Blasio va qualificar els fets com «un acte de terror».

Oficina evacuada



També va haver de ser evacuada l'oficina de la representant demòcrata Debbie Wasserman Schultz a Florida després de la troballa d'un paquet sospitós al correu durant el matí, segons un portaveu policial. La policia va procedir a acordonar la zona, on es van personar els artificiers. Aquest paquet anava dirigit a Eric Holder, que va ser fiscal general amb Obama.