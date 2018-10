El pla de negociació per al Brexit de May rep el suport del seu partit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va rebre el suport dels parlamentaris del Partit Conservador en una reunió privada, evitant la possibilitat d'un desafiament al seu lideratge per l'estratègia sobre el Brexit. May ha indignat tant els partidaris del Brexit com els legisladors proeuropeus en no arribar a un acord en una cimera del bloc la setmana passada i plantejar la possibilitat d'estendre un període de transició posterior al Brexit per ajudar a facilitar les negociacions. No obstant això, va ser rebuda amb aplaudiments a la seva arribada a la reunió, i alguns dels presents van assenyalar posteriorment que la primera ministra britànica surt reforçada de la trobada.

May va demanar dirigir-se al «Comitè 1992» del seu partit després de les persistents crítiques per l'enfocament de les converses per al Brexit. «Ella té el suport del partit, almenys per a aquesta nit», va explicar un legislador pro Brexit que va assistir a la reunió.

A només cinc mesos perquè el Regne Unit deixi la Unió Europea, el 29 de març, les negociacions per al Brexit de May s'han vist estancades per la falta d'acord per tenir una xarxa de seguretat per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord. Molts directius d'empreses i inversors temen que els interessos polítics partidaris puguin frustrar un acord, empenyent la cinquena economia mundial a un Brexit desordenat, una situació que podria espantar els mercats financers i bloquejar les vies del comerç exterior.

Una enquesta d'Ipsos MORI mostra que un rècord de 78 per cent dels votants no confia en May per arribar a un bon acord amb Brussel·les, en comparació amb un 70 per cent de setembre.